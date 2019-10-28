2019-10-28T07:24:44+03:00
Общество

В Перми перевозчик хочет отказаться от маршрута №18

Это может произойти уже в декабре
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Пермь может остаться еще без одного маршрута. Как сообщает издание Business Class, ООО «Дизель» хочет прекратить обслуживание маршрута №18 «Пермский военный институт – микрорайон Садовый» с 9 декабря этого года.

- Перевозчик отказаться от направления из-за его убыточности, - сообщает издание. - Задействованный на маршруте транспорт будут готовить к участию в новых аукционах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми может подняться цена за билеты общественного транспорта. Городские власти предложили установить цену за билет в 26 рублей при оплате наличными деньгами, в 24 рубля - при оплате банковской картой. За багаж придется заплатить 13 рублей.

Для льготников - школьников, студентов и пенсионеров - останутся проездные. На 30 поездок в месяц предполагается скидка - 30%. То есть одна поездка обойдется в 18,2 рубля, проездной будет стоить 546 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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