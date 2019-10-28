В Перми сильно похолодает: температура воздуха упадет до -5 градусов

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-28T07:49:36+03:00

А ночью может упасть и до -10 градусов

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В Перми ожидается холодная неделя. В понедельник в Пермском крае ожидаются снегопады. Но это на севере края. На юге же температура может подняться до +12 граусов. А Пермь может попасть в зону сильного ветра.

- Вечером в понедельник ожидается резкое понижение температуры, - сообщает портал "Рифей-Пермь" со ссылкой на метеорологов. - В Перми в ночь на вторник похолодает до -6 градусов.

В следующие дни недели температура будет понижаться. Днем во вторник она может достичь -2 градусов. А к пятнице температура снизится до -5 градусов. В ночь на субботу в Перми ожидается пик похолодания - столбик термометра упадет до -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU