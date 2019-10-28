2019-10-28T07:51:28+03:00
Общество

В Перми закончились поиски женщины, которая ушла из больницы и пропала

Об этом сообщили волонтеры
Елена КОНОВА
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В Перми несколько дней разыскивали 54-летнюю Ларису Б. Женщина пропала еще 24 октября - она ушла из больницы и исчезла. Волонтеры распространили ориентировку женщины в социальных сетях, чтобы пермяки могли узнать ее, если вдруг встретят на улице, и позвонить в полицию.

- Пермячка страдает эпилепсией и нуждается в медицинской помощи, - добавили волонтеры.

Накануне вечером в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что женщину нашли. Она жива.

- Всем большое спасибо за помощь, - добавили волонтеры.

Напомним, что в Пермском крае до сих пор разыскивают пропавший самолет, которым управлял опытный пилот. Два дня назад частный легкомоторный самолет вылетел с аэродрома и исчез. Его два дня подряд разыскивали волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС, но, к сожалению, поиски не дали результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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