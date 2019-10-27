МЧС: в Пермском крае ожидается сильный ветер и снег

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-27T17:20:55+03:00

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27-28 октября на территории Пермского края ожидается мокрый снег, дождь, сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

- На автомобилях рекомендуем заменить летние автошины на зимние - на дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Отправляясь в дальнюю поездку, имейте при себе запасной комплект теплой, сухой одежды.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в Перми в понедельник также ожидается мокрый снег и сильный ветер.

Напомним, что синоптики обещали нам теплый октябрь, где максимальная температура воздуха в некоторые дни может достигнуть +20 градусов. А среднесуточная температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Но, несмотря на то, что в октябре были теплые дни, в Перми уже выпадал снег, шел даже настоящий снегопад. Иногда температура воздуха ночью опускалась до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU