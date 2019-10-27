11-летняя девочка попала в больницу после посещения батута в Перми

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-27T12:02:11+03:00

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В Перми 11-летняя девочка получила травму, прыгая на батуте. Как сообщил источник, близкий к ситуации, вечером 26 октября школьница вместе с мамой пошла в батут-центр. Во время прыжка в бассейн с кубиками она получила травму спины.

- Ее отвели в больницу в состоянии средней степени тяжести, - добавил собеседник.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток получил три перелома в пермском батут-центре. Сотрудники утверждали, что говорили парню - сальто не делать, а он их не послушал. После того, как подросток неудачно приземлился, его забрали медики "скорой помощи".

Из травмпункта его увезли в детскую краевую больницу. Травма оказалась тройным переломом: перелом-вывих позвонка в шейном отделе и компрессионный перелом двух грудных позвонков. Подростка экстренно прооперировали. Он восстанавливался больше месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU