2019-10-27T12:02:11+03:00
Происшествия

11-летняя девочка попала в больницу после посещения батута в Перми

Она получила травму спины
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми 11-летняя девочка получила травму, прыгая на батуте. Как сообщил источник, близкий к ситуации, вечером 26 октября школьница вместе с мамой пошла в батут-центр. Во время прыжка в бассейн с кубиками она получила травму спины.

- Ее отвели в больницу в состоянии средней степени тяжести, - добавил собеседник.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток получил три перелома в пермском батут-центре. Сотрудники утверждали, что говорили парню - сальто не делать, а он их не послушал. После того, как подросток неудачно приземлился, его забрали медики "скорой помощи".

Из травмпункта его увезли в детскую краевую больницу. Травма оказалась тройным переломом: перелом-вывих позвонка в шейном отделе и компрессионный перелом двух грудных позвонков. Подростка экстренно прооперировали. Он восстанавливался больше месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Молот-Прикамье" одержал сухую победу в матче с ХК "Ижсталь"
Ночью в Перми иномарка врезалась в дерево: пострадали три человека
В Прикамье продолжаются поиски пропавшего самолета
«Мы надеемся, что он жив». Стали известны подробности о пропавшем в Прикамье пилоте
В Прикамье остановлены поиски легкомоторного самолета
«Ушла из больницы». В Перми пропала 54-летняя женщина
В Прикамье легковушка с беременной женщиной и ребенком вылетела в кювет и перевернулась
Источник: на одежде пропавшей пермячки нашли следы зубов собак
"Прыгал по балконам и убегал от полиции". Задержали пермяка, который пытался совершить суицид
В Перми спасатели освободили зажатую в двери балкона кошку
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются дожди и сильный ветер
В Прикамье осудили мужчину за ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок
В Пермском крае остановлены поиски пропавшей первоклассницы
Срочно: в Пермском крае пропала первоклассница
Пермские врачи провели уникальную операцию на бедренной кости онкобольному пациенту
Стало известно, кто сдал полиции мужчину, который зарубил мальчика и его отца в Перми
Охотинспектора, на глазах у которого расстреляли четырех лаек, уволили из Минприроды
Второй гриль-бар «ШАШЛЫКОFF» открылся в Перми
Пермяков научат искать потерявшихся людей
В Прикамье возле Белогорского монастыря появится гостиница
Стали известны подробности гибели двух мужчин в центре Перми
Пермские активисты взялись за борьбу с контрафактным алкоголем
В Пермском крае девушка пыталась «в себе» пронести наркотики в колонию
В Перми остановлены поиски 19-летнего парня, который отпросился с работы и пропал
Жительницу Прикамья осудили за незаконную торговлю алкоголем
В машине в центре Перми нашли два трупа
С начала года в Прикамье служба санавиации помогла 190 пациентам