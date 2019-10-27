"Молот-Прикамье" одержал сухую победу в матче с ХК "Ижсталь"
26 октября состоялся матч между командами "Молот-Прикамье" и "Ижсталь". Он закончился со счетом 0:2 в нашу пользу.
- С самого старта хозяева получили возможность поиграть в большинстве - за подножку удалили Дмитрия Воробьева, - сообщили в пресс-службе команды. - На протяжении 5 минут хозяева плотно атаковали ворота гостей. Пермяки, отбившись от стартового напора, смогли перевести игру в зону хозяев. Владимир Королев, с передач Александра Сметанина и ювелирного броска Давида Мнацяна, подправил шайбу и открыл счет в матче
Уже на 9 минуте второго периода Дмитрий Воробьев увеличил преимущество до двух шайб. В третьем периоде хозяева завладели инициативой и большую часть времени провели на стороне пермяков, но им не удалось забить ни одной шайбы. Таким образом матч закончился со счетом 0:2 в нашу пользу.
ИСТОЧНИК KP.RU