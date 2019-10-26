2019-10-26T20:13:09+03:00
Происшествия

«Мы надеемся, что он жив». Стали известны подробности о пропавшем в Прикамье пилоте

Пропавший самолет пытаются найти с помощью пеленгатора
Лилия Абибулаева
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Фото: Федерация Самбо Пермского краяФото: Федерация Самбо Пермского края
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В Пермском крае пропал частный самолет сверхлегкой авиации. Судном управлял опытный пилот, председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

Самолет «Cessna -172» вылетел в 11:30 с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе Пермского края. По сообщению знакомых Геннадия Белоглазова, он часто летал. Сегодня, скорее всего, отправился в Пермь по своим делам. Судно должно было приземлиться на аэродроме во Фролах. Последний раз он выходил на связь над поселком Юго-Камский.

- Мы надеемся, что он сейчас жив и где-то спасается. Искали сегодня весь день и продолжим завтра, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» заместитель Геннадия Белоглазова Юрий Гилей.

Поиски закончились в 17:00, потому что стало темно. Продолжение поисковых работ планируется продолжить завтра, 27 октября с 06.30

К поискам пропавшего пилота подключился отряд "Лиза Алерт". Самолет пытаются найти с помощью пеленгатора.

Геннадий Белоглазов - Председатель Федерации СЛА Пермского края. Чемпион России в классе двухместных микросамолетов, обладатель Кубка России по СЛА-мото, мастер спорта России по дельталетному спорту. Кроме того, Геннадий Борисович - мастер спорта международного класса по самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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