В Прикамье остановлены поиски легкомоторного самолета

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-26T19:29:56+03:00

Он вылетел с аэродрома Нижнее Городище в 11:30

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Частный легкомоторный самолет "Cessna -172" пропал с радаров днем 26 октября. Сообщение о пропаже самолета поступило в 15:30. Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили маршрут частного самолета и оповестили глав районов, над которыми мог пролетать самолет.

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

В 17:00 поиски самолета остановили, так как стало темно.

- Продолжение поисковых работ планируется продолжить завтра, 27 октября с 06.30 Запланировано привлечение группировки от МЧС России в количестве 33 человек личного состава и 7 ед. техники, а также спасателей краевой службы спасения, вертолета Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцев, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

На борту самолета находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 66-летний Геннадий Белоглазов.

ИСТОЧНИК KP.RU