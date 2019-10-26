«Ушла из больницы». В Перми пропала 54-летняя женщина
В Перми разыскивают 54-летнюю Ларису Бересневу. Женщина пропала 24 октября. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что женщина ушла из больницы. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Пермячка страдает эпилепсией и нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей 54-летней Ларисы Бересневой: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые с сединой, короткие.
Была одета: темно-синий пуховик, синие джинсы, кроссовки черные с белой подошвой, черная вязаная спортивная шапка.
Если вы знаете что-либо о местонахождении 54-летней Ларисы Бересневой, сообщите по телефонам: 204-49-04 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае остановлены поиски пропавшей первоклассницы. Родители забили тревогу и бросились искать ребенка, а также обратились в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU