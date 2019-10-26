2019-10-26T16:12:19+03:00
Происшествия

«Ушла из больницы». В Перми пропала 54-летняя женщина

Пермячка нуждается в медицинской помощи
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми разыскивают 54-летнюю Ларису Бересневу. Женщина пропала 24 октября. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что женщина ушла из больницы. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Пермячка страдает эпилепсией и нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей 54-летней Ларисы Бересневой: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые с сединой, короткие.

Была одета: темно-синий пуховик, синие джинсы, кроссовки черные с белой подошвой, черная вязаная спортивная шапка.

Если вы знаете что-либо о местонахождении 54-летней Ларисы Бересневой, сообщите по телефонам: 204-49-04 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае остановлены поиски пропавшей первоклассницы. Родители забили тревогу и бросились искать ребенка, а также обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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