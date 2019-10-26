2019-10-26T10:11:13+03:00
Происшествия

"Прыгал по балконам и убегал от полиции". Задержали пермяка, который пытался совершить суицид

ЧП произошло 25 октября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Жители Перми заметили мужчину на балконе 9 этажа одного из домов в Ленинском районе Перми. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пермяк хотел совершить суицид.

На место ЧП приехали сотрудники полиции. Увидев полицейских, мужчина перелез на соседний балкон, а потом на следующий. Парень отказывался слезать и заходить в квартиру.

Наконец, молодой человек поддался уговорам и зашел в квартиру, но как только сотрудники полиции попытались его задержать, парень сбежал. Но вскоре его задержали. Оказалось, что молодой человек состоит на учете у психиатра и уже совершал попытки суицида.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто сдал полиции мужчину, который зарубил мальчика и его отца в Перми. Подозреваемого в страшном преступлении арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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