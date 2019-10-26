2019-10-26T08:39:05+03:00
Дом. Семья

В Перми спасатели освободили зажатую в двери балкона кошку

Балкон был открыт на микропроветривание
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Любопытство братьев наших меньших не знает границ и, к сожалению, иногда приводит к печальным последствиям. Так, в пятницу, 25 октября, любимая кошка одной из жительниц Перми стала попала в ловушку. Она застряла в двери балкона, который был открыт на проветривание.

Самостоятельно животное выбраться не смогло, на помощь подоспела хозяйка. Но и усилия пермячки оказались тщетны. Женщина вызвала спасателей.

Приехав на место сотрудники пермской службы спасения освободили кошку. Обошлось без травм.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели помогли кошке, которая застряла в оконной раме. Сотрудники Кунгурской службы спасения отправились на вызов: в доме на улице Барановская кошка застряла в окне. Животное не могло самостоятельно выбраться из рамы стеклопакета, а хозяйка не знала, как помочь любимице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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