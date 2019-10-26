МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидаются дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-26T08:09:18+03:00

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В Прикамье на несколько дней пришло потепление, но вместе с ним дожди и шквалистые ветры. В ГУ МЧС по Пермскому краю просят жителей края быть внимательнее, так как в ближайшие дни, 26 и 27 октября, ожидаются ветер с порывами до 20 м/с.

Также на некоторых территориях края может быть дождь и мокрый снег.

Днем в субботу температура воздуха поднимется до +7 градусов на севере края и до +12 на юге. В Перми среднесуточная температура будет в районе +9…+10 градусов. Однако в субботу на Пермский край обрушится шквалистый ветер. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Синоптики обещают, что в ночь на воскресенье, 27 октября, в Пермском крае будет очень тепло, +6…+9 градусов. Однако возможны небольшие дожди на всей территории края, а на востоке особенно сильные. Температура по югу края вновь повысится до +10, в Перми ожидается +8…+9. Также ожидаются сильные ветры.

ИСТОЧНИК KP.RU