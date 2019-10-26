2019-10-26T07:22:46+03:00
Происшествия

В Пермском крае остановлены поиски пропавшей первоклассницы

Девочка пропала после школы 25 октября
Лилия Абибулаева
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Фото: семейный архивФото: семейный архив
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Днем 25 октября Ирина К. вышла из школы в Березниках, но до дома в микрорайоне Любимов, где живет с родителями, так и не дошла. Родители забили тревогу и бросились искать ребенка, а также обратились в полицию.

Известно, что идти от школы до дома всего полчаса, и обычно, в этом направлении идут несколько школьников. Вечером, 25 октября, Ирины среди них не было.

Утром в субботу, 26 октября, стало известно, что девочку нашли. Она жива и здорова. Об этом сообщили родственники девочки в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски 19-летнего парня, который отпросился с работы и пропал. Утром в понедельник, 21 октября, Дмитрий отпросился с работы: сказал, что у него поднялась температура, он плохо себя чувствует и поедет домой, в микрорайон Железнодорожный, где снимает квартиру. После этого парня никто не видел

ИСТОЧНИК KP.RU

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