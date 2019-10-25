2019-10-25T20:10:15+03:00
Происшествия

Срочно: в Пермском крае пропала первоклассница

25 октября девочка вышла из школы, но к ночи так и не вернулась домой
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: семейный архив.Фото: семейный архив.
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В Пермском крае ищут пропавшую первоклассницу по имени Ирина. Днем 25 октября девочка вышла из школы в Березниках, но до дома в микрорайоне Любимов, где живет с родителями, так и не дошла.

- От школы до дома идти около получаса, - рассказала "КП-Пермь" ее мама. - Обычно ребят много идет в нашу сторону, несколько человек живут у нас в поселке. Что случилось с Ириной, мы пока выяснить не смогли, но дома мы ее так и не дождались. Искали по знакомым, обзвонили всех, но пока безрезультатно, поэтому написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас ко мне приехали сотрудники полиции и опрашивают.

Пропавшая девочка была одета в розовую куртку, джинсы, темно-синюю шапку и темно-синие сапоги. С собой у нее был розовый портфель со школьными принадлежностями.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем ребенке, просят обратиться в полицию по тел. 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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