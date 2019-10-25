Срочно: в Пермском крае пропала первоклассница
В Пермском крае ищут пропавшую первоклассницу по имени Ирина. Днем 25 октября девочка вышла из школы в Березниках, но до дома в микрорайоне Любимов, где живет с родителями, так и не дошла.
- От школы до дома идти около получаса, - рассказала "КП-Пермь" ее мама. - Обычно ребят много идет в нашу сторону, несколько человек живут у нас в поселке. Что случилось с Ириной, мы пока выяснить не смогли, но дома мы ее так и не дождались. Искали по знакомым, обзвонили всех, но пока безрезультатно, поэтому написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас ко мне приехали сотрудники полиции и опрашивают.
Пропавшая девочка была одета в розовую куртку, джинсы, темно-синюю шапку и темно-синие сапоги. С собой у нее был розовый портфель со школьными принадлежностями.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем ребенке, просят обратиться в полицию по тел. 102.
ИСТОЧНИК KP.RU