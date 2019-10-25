Пермские врачи провели уникальную операцию на бедренной кости онкобольному пациенту

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-25T19:37:14+03:00

После перелома он был прикован к кровати, а через неделю после хирургического вмешательства смог встать на ноги

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Впервые в Пермском крае онкологическому пациенту с метастазами в бедренную кость врачи провели уникальную операцию по тотальному эндопротезированию этой кости с суставом. Операция прошла в МСЧ №4.

Пожилой пациент несколько лет страдает от раковой опухоли и метастазов. Ему уже делали операцию по удалению опухоли предстательной железы в краевом онкодиспансере, но, спустя время метастаз обнаружили в бедренной кости. Опухоль нарушила целостность кости, произошел ее перелом и мужчина оказался прикован к кровати.

- Пациента перевели в травматологическое отделение «четверки» и пригласили для консультации ведущего врача-онкоортопеда из Москвы Михаила Щупака, - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. - Операцию по эндопротезированию бедренной и части тазовой костей выполнил заведующий отделением травматологии-ортопедии ГКБ №4 Денис Тихомиров. Во избежание рецидива он удалил пораженные опухолью части костей, полностью бедренный сустав и часть тазовой кости. Затем установил титановый протез и искусственный сустав для восстановления подвижности ноги.

Операция прошла успешно. Пациенту удалось восстановить длину ноги. Спустя неделю после операции мужчина вновь начал ходить. После установки протеза пациент сможет свободно перемещаться, обслуживать себя, что значительно улучшит качество его жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU