Охотинспектора, на глазах у которого расстреляли четырех лаек, уволили из Минприроды

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-25T17:33:51+03:00

Резонансное ЧП произошло в сентябре в охотничьем хозяйстве «Глухарь» в Пермском крае

Изменить размер текста: A A

В краевом Минприроды сообщили о завершении служебной проверки в отношении охотинспектора, на глазах у которого расстреляли четырех лаек.

- Он присутствовал при инциденте в охотхозяйстве «Глухарь», - сообщает пресс-служба Минприроды. - С 13 по 15 сентября охотинспектор проводил контрольные мероприятия в охотничьем хозяйстве «Глухарь». По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что охотинспектором не были предприняты меры по предупреждению возникновения конфликтной ситуации и соблюдению прав граждан в процессе осуществления им должностных обязанностей. К нему предприняты меры дисциплинарного взыскания, с 25 октября он не работает в Минприроды Прикамья.

Резонансное ЧП, напомним, произошло 15 сентября в Горнозаводском районе. Житель Пермского края поделился в социальных сетях ужасными фото мертвых собак. В убийстве своих лаек мужчина обвинил бывшего замминистра Виктора Усенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Он хладнокровно их расстрелял". Пермяк обвинил экс-чиновника в убийстве собак

Минприроды проводит проверку (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU