2019-10-25T17:33:51+03:00
Происшествия

Охотинспектора, на глазах у которого расстреляли четырех лаек, уволили из Минприроды

Резонансное ЧП произошло в сентябре в охотничьем хозяйстве «Глухарь» в Пермском крае
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото из группы ЧП ДТП ПермьФото из группы ЧП ДТП Пермь
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В краевом Минприроды сообщили о завершении служебной проверки в отношении охотинспектора, на глазах у которого расстреляли четырех лаек.

- Он присутствовал при инциденте в охотхозяйстве «Глухарь», - сообщает пресс-служба Минприроды. - С 13 по 15 сентября охотинспектор проводил контрольные мероприятия в охотничьем хозяйстве «Глухарь». По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что охотинспектором не были предприняты меры по предупреждению возникновения конфликтной ситуации и соблюдению прав граждан в процессе осуществления им должностных обязанностей. К нему предприняты меры дисциплинарного взыскания, с 25 октября он не работает в Минприроды Прикамья.

Резонансное ЧП, напомним, произошло 15 сентября в Горнозаводском районе. Житель Пермского края поделился в социальных сетях ужасными фото мертвых собак. В убийстве своих лаек мужчина обвинил бывшего замминистра Виктора Усенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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