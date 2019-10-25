2019-10-25T15:12:57+03:00
Общество

Пермяков научат искать потерявшихся людей

В субботу пройдут учения пермского поискового отряда
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермские поисковики предлагают жителям города принять участия в учениях. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что поисковый отряд «Лиза Алерт» ждет всех желающих в субботу, 26 октября.

Учения будут проводиться поселке Юго-Камский, по адресу Декабристов, 14, начальная школа. В программе обучение по направлениям:

- методики лесного поиска,

- применение техники,

- работа с артефактами,

- навигация,

- картография,

- радиосвязь,

- ориентирование,

- первая помощь,

- эвакуация пострадавших.

Мероприятие начнется в 9:00. А ровно через 12 часов будет дан старт учебному поиску.

Волонтеры просят пермяков, которые желают поучаствовать, продумать форму одежды и взять с собой перекус.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски 19-летнего парня, который отпросился с работы и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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