Пермяков научат искать потерявшихся людей
Пермские поисковики предлагают жителям города принять участия в учениях. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что поисковый отряд «Лиза Алерт» ждет всех желающих в субботу, 26 октября.
Учения будут проводиться поселке Юго-Камский, по адресу Декабристов, 14, начальная школа. В программе обучение по направлениям:
- методики лесного поиска,
- применение техники,
- работа с артефактами,
- навигация,
- картография,
- радиосвязь,
- ориентирование,
- первая помощь,
- эвакуация пострадавших.
Мероприятие начнется в 9:00. А ровно через 12 часов будет дан старт учебному поиску.
Волонтеры просят пермяков, которые желают поучаствовать, продумать форму одежды и взять с собой перекус.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски 19-летнего парня, который отпросился с работы и пропал.
ИСТОЧНИК KP.RU