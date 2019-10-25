2019-10-25T14:32:17+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели двух мужчин в центре Перми

Погибших обнаружили в машине за рестораном «Нева»
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Андрей МАТЛИН
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Днем 25 октября в Ленинском районе обнаружили тела двух мужчин. Погибшие находились в закрытой машине, которая стояла за рестораном «Нева».

Очевидцы увидели погибших и вызвали сотрудников полиции. Источник, близки к ситуации, сообщил, что видимых причин насильственной смерти не обнаружено. 38 и 26 летние мужчины, предположительно, погибли от отравления.

Следователи проводят провеку после обнаружения тел в центре Перми.

- При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших мужчин.

Напомним, ранее писали о том, что в Перми у цирка нашли труп. В Мотовилихинском районе Перми обнаружили труп. Об этом сообщили в социальных сетях. По предварительной информации, тело принадлежит женщине. Погибшую обнаружили на улице Крупской возле цирка. Оказалось, что пермячка стала жертвой ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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