Пермские активисты взялись за борьбу с контрафактным алкоголем

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-25T14:21:32+03:00

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Председатель Пермского Молодежного Центра Михаил Нецветаев объявил о запуске направления работы по проекту "Стоп-Алкоголь". Активисты и полицейские получают сигналы о торговле контрафактом и проводят контрольные оптовые закупки.

- Спирт и алкоголь неизвестного происхождения - всегда угроза жизни и здоровью пермяков, - считает Михаил Нецветаев. - Самое страшное, что такая продукция может оказаться на полках небольших магазинов, ведь недобросовестным предпринимателям без лицензии приходится закупать продукцию на оптовых базах без сопроводительных документов. А флакончики с самопальным спиртом нередко продаются из-под прилавков лицам маргинальной наружности, и от этого реально гибнут люди. Так, на прошлой неделе активисты вместе с сотрудниками полиции изъяли с оптовой базы более 200 литров контрафактного этилового спирта в упаковках по 100 мл. Как утверждают активисты, краска с этикетки стиралась пальцем, а никаких документов на продукцию у продавцов не было. - Продукция была изъята, а в ближайшее время суд примет решение о мере наказания торговцам, - добавили в ПМЦ. - Ежегодно активисты проекта "Стоп-Алкоголь" проверяют около 1000 торговых точек на территории Пермского края, чтобы выявить предпринимателей, продающих алкоголь несовершеннолетним, в часы и дни запрета, в ночное время и без лицензии, а также изымают контрафактный алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU