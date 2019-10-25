В Пермском крае девушка пыталась «в себе» пронести наркотики в колонию

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-25T14:06:09+03:00

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В исправительной колонии №1 в Соликамске задержали местную жительницу. Она пыталась пронести в интимном месте наркотики.

Девушка пришла на свидание с возлюбленным, но очень сильно нервничала. Сотрудники колонии обратили внимание на поведение девушки.

- После беседы с сотрудниками, она призналась, что проносит запрещенные вещества, а именно три свертка с неизвестным ей компонентом, - сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю. - Наркотик изъяли и отправили на экспертизу. В отношении девушки составили протокол об административном правонарушении.

Чтобы достать свертки, пришлось обращаться к врачам. Нарушительницу отвезли в больницу Соликамска, где и достали свертки с наркотиками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прикамскую колонию пытались незаконно пронести 12 сотовых телефонов. Также в тайнике были сим-карты, зарядные устройства и usb-кабели

ИСТОЧНИК KP.RU