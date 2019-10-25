В Перми остановлены поиски 19-летнего парня, который отпросился с работы и пропал
В Перми четыре дня искали Дмитрия З. Единственное, что знали родственники - Дмитрий отпросился с работы и пропал.
Молодой человека родом из Березников, но недавно нашел в Перми работу и уехал в краевую столицу. Утром в понедельник, 21 октября, Дмитрий отпросился с работы: сказал, что у него поднялась температура, он плохо себя чувствует и поедет домой, в микрорайон Железнодорожный, где снимает квартиру. После этого парня никто не видел.
В пятницу, 25 октября, поиски 19-летнего парня остановили. Молодого человека нашли живым. Все это время он лежал в больнице.
- Дмитрий нашелся. Сейчас он находится во второй клинической больнице города Перми в пульмонологии, - сообщила его сестра. - Спасибо всем за информацию.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски мамы с 6-летним сыном
ИСТОЧНИК KP.RU