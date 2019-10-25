Жительницу Прикамья осудили за незаконную торговлю алкоголем

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-25T13:51:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье вынесли приговор жительнице Осы за незаконное распространение спиртосодержащей продукции. При обыске у женщины обнаружили 4,5 тысяч литров алкогольной продукции.

Сотрудники полиции установили, что 52-летняя женщина продавала алкоголь в частном секторе без лицензии. На придомовой территории и в гараже полицейские нашли больше 300 канистр, более 14 тысяч флаконов и бутылок этилового спирта. Всего обнаружено 4,5 тысяч литров алкоголя. Общей стоимостью 290 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2 100 000 рублей. Спиртосодержащая продукция конфискована. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка, который зарубил топором маленького племянника и его отца, арестовали. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В четверг, 24 октября, состоялось судебное заседание, на котором мужчине избрали меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU