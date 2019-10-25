2019-10-25T11:27:34+03:00
Общество

В прикамской колонии заключенных насильно привлекали к труду

Всего в 8 колониях были обнаружены около 90 нарушений
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура Кизеловского района провела проверку в исправительных учреждениях района. В результате проверок было выявлено около 90 нарушений.

В колониях насильно привлекали осужденных к труду, не оплачивая и не учитывая работу. Отбывающие наказание в колонии не обеспечивались спецодеждой и средствами защиты. Осужденные работали на небезопасном оборудовании, а инструктажи не проводились в течение нескольких лет.

Также не везде имелись посты для оказания первой медицинской помощи. Всего было выявлено около 90 нарушений. После проверки было возбуждено 5 дел об административном правонарушении, внесены предостережения и два требования о незамедлительной регистрации фактов производственного травматизма . Кроме того, в правоохранительные органы направлены материалы с требованием дачи уголовно-правовой оценки сотрудникам ФКУ ИК-35.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении заключенных колонии в Прикамье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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