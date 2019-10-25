Куда уходят деньги из страховых компаний?

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-25T11:27:25+03:00

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Пермяки нередко задаются вопросом: «Куда деваются деньги из страховых компаний, которые в качестве штрафа перечислили им медицинские учреждения за некачественно оказанную медицинскую помощь?». В территориальном фонде обязательного медицинского страхования корреспонденту краевой газеты «Звезда» приоткрыли занавесу тайны.

Они так и остаются в медицинских организациях?

Можно сказать, что да. Только пользоваться этой суммой могут не только работники того учреждения, которое оштрафовали. Средства, перечисляемые страховым компаниям, переходят во владения территориального фонда обязательного медицинского страхования. Откуда направляются в комиссию при министерстве здравоохранения Пермского края. Далее деньги распределяют на три основных направления.

Что за направления?

Часть суммы выделяется на приобретение нового оборудования в больницы. В дополнение к городскому и краевому бюджетам , за прошлый год медицинскими организациями было приобретено оборудования на 135 миллионов из бюджета, который составили штрафы.

Второе направление связано с ремонтом того оборудования, которое было приобретено ранее за счет разных источников – и это, как мы понимаем, достаточно тяжелое оборудование – это ультразвуковые аппараты, рентген аппараты, КТ, МРТ и другие.

Третье направление – повышение квалификации персонала медицинских учреждений.

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Ни для кого не секрет, что медицина – это динамично развивающаяся отрасль. И для качественного медицинского обслуживания необходимо не только современное оборудование, но и персонал, который умеет с ним работать.

– В полномочиях территориального фонда есть еще одно очень интересное направление – мы организуем повышение квалификации участников системы обязательного медицинского страхования. То есть тех медицинских работников, которые участвуют в реализации программы обязательного медицинского страхования, - пояснил корреспонденту краевой газеты «Звезда» первый заместитель директора ТФОМС Пермского края Евгений Рожнев.

Ежегодно ТФОМС со своими ВУЗами-партнерами – пермским филиалом РЭУ им. Плеханова, пермским филиалом ВШЭ, Институтом повышения квалификации, ПГМУ организуют площадки, где проходят разные дискуссии, которые касаются основных наиболее актуальных вопросов обязательного медицинского страхования. Всего обучение осуществляется по трем блокам:

– Это финансово-экономический блок, это блок, связанный с повышением медицинской квалификации работников, третий блок связан с повышением квалификации правовиков или юристом медицинских организаций. Соответственно, для них всех еще включаются аспекты развития информационных систем, которые сегодня нередко лежат в основе определенного анализа на разном уровне и принятии соответствующих управленческих решений, - уточнил Евгений Рожнев.

Заведующая женской консультацией городской поликлиники №3 Фаина Беккер впервые посетила курсы повышения квалификации. По словам женщины, она узнала много новой информации, которая непременно понадобится в ее деятельности.

– Повышение квалификации необходимо каждому врачу для повышения качества обслуживания пациентов и улучшения оказания медицинской помощи. Потому что в настоящее время появляется очень много новых технологий. А нам, врачам, нужно идти в ногу со временем. Я очень рада, что попала на такой цикл «Повышение квалификации. Экспертиза качества медицинских услуг». Во-первых, я узнала правовые аспекты врачей в медицине. Сейчас время непростое, и пациенты, конечно, хотят качественного оказания медицинских услуг. Сегодня мы услышали ответы на наши вопросы по теме оказания медицинской помощи именно с правовой точки зрения, - рассказала заведующая женской консультацией ГКП №3 Фаина Беккер.

Сколько и на что?

В прошлом году повысить свою квалификацию смогли порядка 270 человек. В этом году уже сейчас за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования уже обучено более 120 специалистов.

В целом, за прошлый год, было дополнительно выделено порядка 150 миллионов рублей на все направления развития. По данным на октябрь этого года выделено уже 130 миллионов рублей.