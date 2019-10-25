2019-10-25T11:28:50+03:00
Происшествия

Пермяка, который зарубил топором маленького племянника и его отца, арестовали

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми выбрали меру пресечения пермяку, который зарубил своего 11-летнего племянника и его отца.

Страшное преступление произошло в ночь на 22 октября в Кировском районе Перми. В одной из квартир проживали вместе мужчина, его 11-летний племянник и 55-летний отец мальчика. Мать ребенка умерла еще в 2014 году. По данным следствия, ночью 67-летний мужчина нанес своему племяннику и его отцу несколько ударов топором, причинив тяжелые травмы, от которых они скончались на месте. После этого мужчина зарезал собаку, которая жила с ними в квартире, и сбежал.

Сотрудники полиции задержали пермяка спустя несколько часов после убийства. В четверг, 24 октября, состоялось судебное заседание, на котором мужчине избрали меру пресечения.

Так, в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что обвиняемому выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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