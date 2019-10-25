2019-10-25T09:35:35+03:00
Общество

2 ноября пермяки смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск»

А волонтеры-медики проведут мастер-класс по профилактике инсульта
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежегодно 29 октября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт - это основная причина смертности и инвалидности населения на всей территории России. Стоит отметить, что за последние несколько лет инсульт перестал считаться заболеванием пожилых людей, сейчас не редкость возникновения этой болезни и среди молодежи.

В целях профилактики инсульта Центр медицинской профилактики проведет мероприятия, приуроченные к этому событию. В спортивном комплексе «Олимпия» 2 ноября в 11.00 все желающие смогут пройти бесплатное обследование «Узнай свой кардиориск», во время которого врачи измерят артериальное давление, проведут экспресс—анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови и дадут консультацию по результатам обследования.

Кроме того, в 11.30 волонтеры-медики проведут мастер-класс по профилактике инсульта. Расскажут, как распознать симптомы инсульта и какие действия нужно предпринять, чтобы своевременно оказать необходимую помощь.

В группе риска находятся люди с высоким артериальным давлением и высоким уровнем холестерина, курящие, больные диабетом. Поэтому цель подобных мероприятий не только рассказать о последствиях инсульта, но и проинформировать население о возможностях его предупреждения. Важно помнить: чтобы избежать наступления вышеперечисленных заболеваний, которые также могут оказаться причиной инсульта, необходимо вести здоровый образ жизни, не забывать о регулярных физических нагрузках и как можно больше двигаться в течение дня, стремиться к правильному рациону питания.

Мероприятие реализуется ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно -сосудистыми заболеваниями» и «Укрепление общественного здоровья», которые входят в национальный проект «Демография».

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