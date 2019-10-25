2019-10-25T09:20:09+03:00
Общество

Пермяки могут приобрести квартиру от ПЗСП по интересной цене

Дом будет сдан уже в следующем году
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Фото пресс-службы ПЗСПФото пресс-службы ПЗСП
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АО «ПЗСП» предлагает пермякам квартиры в доме по ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка 2 по привлекательной цене – от 1810 тыс. рублей Дом будет сдан уже в следующем году.

Шестнадцатиэтажный дом по ул. Иньвенской, 19 – один из объектов АО «ПЗСП», в котором воплощаются новые подходы компании к проектированию домов. Так, проектом предусмотрены входы в подъезд с уровня земли, два лифта, просторная парадная. Для жильцов будет оборудована отдельная парковка, расположенная не во дворе, а на въезде в жилой комплекс. Застройщик позаботился и о безопасности будущих жильцов: в строительстве используются экологически чистые материалы, вокруг дома, на парковке и в лифтах будет организовано видеонаблюдение, в каждой квартире будет установлен домофон.

Квартиры в доме по ул. Иньвенская, 19 спроектированы для жизни. Каждый покупатель найдет квартиру по душе. В продаже есть 1-, 2-комнатные квартиры разной площади и планировки. В каждой квартире предусмотрены места для хранения: гардеробная или шкаф-купе. Просторные лоджии можно оборудовать под кабинет или место отдыха. К сдаче дома в квартирах будет выполнена полная отделка «под ключ». Застройщик предусмотрел всё, даже зеркала в ванной - покупателям останется лишь завезти в дом мебель.

Кстати, покупатели квартир по ул. Иньвенской, 19 не только въедут в комфортный дом, но и получат готовые интерьерные решения, разработанные компанией совместно с мебельным центром «ДомаДом», а также скидку 10% на покупку мебели. Некоторые эскизы уже доступны на сайте компании (https://actions.pzsp.ru/tpk).

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте компании наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП» (https://pzsp.ru/).

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