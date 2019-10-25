Пьяный пермяк сломал родной матери ногу и сильно избил

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-25T07:46:02+03:00

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В Перми возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. 39-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина поссорился с матерью и начал ее избивать. Пермяк, который в этот момент был пьян, избил 60-летнюю женщину и сломал ей ногу. Пострадавшую с травмой головы и переломом отправили в больницу.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что «приставили ножи к горлу и забрали мобильники». «Сотрудники Госнаркоконтроля» напали в Перми на двух студентов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба подельника арестованы. Но сотрудники полиции предполагают, что это не единственное их преступление и просит откликнуться людей, пострадавших от действий этих двух разбойников

ИСТОЧНИК KP.RU