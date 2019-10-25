В ДТП в центре Перми пострадала 41-летняя женщина
В четверг, 24 октября, в 7:30 в Свердловском районе Перми столкнулись две легковушки. Известно, что авария произошла на перекрестке улиц 25 Октября и Белинского.
При столкновении один автомобиль подбросило и откинуло на припаркованную легковушку.
В результате аварии пострадала водитель одного из автомобилей. 41-летнюю женщину с травмами отправили в городскую клиническую больницу №1.
Обстоятельства аварии уточняются. По факту проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автобус столкнулся с велосипедистом. Около 22:00 24 октября в Индустриальном районе Перми произошла авария. Автобус сбил велосипедиста. Очевидцы ДТП сообщают, что авария произошла на остановке Леонова. Известно, что велосипедист пересекал шоссе Космонавтов и ехал в сторону Черняевского леса, когда его сбил автобус. Состояние пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU