СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-25T06:22:21+03:00

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Около 22:00 24 октября в Индустриальном районе Перми произошла авария. Автобус сбил велосипедиста.

Очевидцы ДТП сообщают, что авария произошла на остановке Леонова. Известно, что велосипедист пересекал шоссе Космонавтов и ехал в сторону Черняевского леса, когда его сбил автобус.

chp_59 В Перми автобус столкнулся с велосипедистом

Состояние пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми легковушка сбила 23-летнюю девушку. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла в 21:00 на улице Островского. По предварительной информации, 23-летняя жительница Березников переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии девушка получила серьезные травмы головы. Девушку на машине «скорой помощи» отправили в больницу. В отношении водителя «Лады Весты» вынесено определение о возбуждении административного производства. Также наказание ждет и пешехода за нарушение ПДД, которое повлекли создание помех в движении транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU