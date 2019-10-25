2019-10-25T06:22:21+03:00
Происшествия

В Перми автобус столкнулся с велосипедистом

ДТП произошло поздно вечером в Индустриальном районе [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Около 22:00 24 октября в Индустриальном районе Перми произошла авария. Автобус сбил велосипедиста.

Очевидцы ДТП сообщают, что авария произошла на остановке Леонова. Известно, что велосипедист пересекал шоссе Космонавтов и ехал в сторону Черняевского леса, когда его сбил автобус.

chp_59chp_59
В Перми автобус столкнулся с велосипедистом
220 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Состояние пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми легковушка сбила 23-летнюю девушку. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла в 21:00 на улице Островского. По предварительной информации, 23-летняя жительница Березников переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии девушка получила серьезные травмы головы. Девушку на машине «скорой помощи» отправили в больницу. В отношении водителя «Лады Весты» вынесено определение о возбуждении административного производства. Также наказание ждет и пешехода за нарушение ПДД, которое повлекли создание помех в движении транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24