2019-10-24T19:32:57+03:00
Происшествия

«Приставили ножи к горлу и забрали мобильники». «Сотрудники Госнаркоконтроля» напали в Перми на двух студентов

Преступники задержаны, полиция ищет потерпевших
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: УМВД по городу ПермиФото: УМВД по городу Перми
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Вечером в микрорайоне Бахаревка двое мужчин - один в горнолыжной маске, другой - в вязаной шапке, спущенной на глаза, - подошли к двум 18-летним студентам. Они представились сотрудниками Госнаркоконтроля и потребовали у ребят вывернуть карманы. Но те попросили у «сотрудников правоохранительных органов» предъявить соответствующие документы. Тогда мужчины вытащили ножи. Один из них приставил большой кухонный нож к горлу одного из молодых людей и потребовал отдать телефон.

Студенты, естественно, были напуганы. Они отдали свои сотовые телефоны, и преступники спокойно удалились.

Придя домой, парни сразу же сообщили о вооруженном нападении в полицию. Спустя двое суток сотрудники уголовного розыска отдела полиции Свердловского района задержали двух подозреваемых. Оказалось, «сотрудники Госнаркоконтроля» в прошлом были неоднократно судимы.

- Один из них, отсидев девять с половиной лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, освободился совсем недавно - в июле 2019 года, - рассказали в полиции Перми. - Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба подельника арестованы.

Но сотрудники полиции предполагают, что это не единственное их преступление и просит откликнуться людей, пострадавших от действий этих двух разбойников. Контактный телефон для потерпевших: 218 - 89 – 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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