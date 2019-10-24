«Отпросился с работы и исчез». В Перми пропал 19-летний парень

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-24T19:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми пропал 19-летний Дмитрий Загвоздкин. Родственники не имеют о нем никаких сведений вот уже четвертый день. Дмитрий родом из Березников, где и сейчас живут его родные. Пару месяцев назад он устроился на работу в Перми. Утром в понедельник, 21 октября, Дмитрий отпросился с работы: сказал, что у него поднялась температура, он плохо себя чувствует и поедет домой, в микрорайон Железнодорожный, где снимает квартиру.

- Но после этого его никто не видел, - рассказала сестра Дмитрия, Светлана. - А телефона с собой у него, к сожалению, не было. Мы очень сильно переживаем за него.

Дмитрий ростом 170 сантиметров, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную шапку или синюю кепку, белые высокие кроссовки, штаны «Адидас» и темную куртку. Тех, кто знает, где находится Дмитрий, просят позвонить по телефонам: 8-982-247-55-10 (мама Ольга Владимировна) или 8-912-492-65-20 (сестра Светлана)

ИСТОЧНИК KP.RU