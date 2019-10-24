Платить за мусор в Перми будем с человека, а не с квадратного метра

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-24T17:33:26+03:00

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С самого начала мусорной реформы жители Перми возмущались тем, что плата за вывоз отходов для жителей многоквартирных домов рассчитывается с площади квартиры, а не с количества людей, живущих в ней. Представители нескольких ТСЖ даже обращались в суд, требуя брать деньги за вывоз мусора со всех пермяков одинаково – по количеству проживающих в квартире или доме. Но суд не воспринял их доводы.

А в четверг, 24 октября, выступая перед депутатами Законодательного Собрания, губернатор Максим Решетников предложил обсудить возможность перехода на подушевую систему оплаты за вывоз мусора.

- Я получаю много обращений от жителей: почему у нас плата за вывоз мусор идет не с квадратного метра, а с человека, - рассказал губернатор. - Предлагаю обсудить все плюсы и минусы перехода на подушевую систему оплаты уже с января 2020 года. И, конечно, надо стараться снижать уровень затрат на вывоз мусора из труднодоступных и малочисленных населенных пунктов, потому что эти затраты в конечном итоге ложатся ровным слоем на всех плательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU