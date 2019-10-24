2019-10-24T17:15:22+03:00
Общество

В Перми будут перекрывать Компрос

На улице начнут укладывать новый асфальт
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжаются работы по реконструкции Комсомольского проспекта. Возле ЦУМа на тротуарах уже уложена новая плитка, установлены бордюры. А ночью в выходные на участке Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской будут укладывать новый асфальт. Поэтому дорогу там перекроют.

Работы будут проходить 26, 27 и 28 октября с полуночи до шести часов утра. При этом одновременного закрытия обоих направлений Комсомольского проспекта не будет.

- Сначала будет закрыто движение по четной стороне Комсомольского проспекта, затем планируется ремонтировать противоположную сторону улицы, - рассказали в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми

В связи с ремонтом остановка «ЦУМ» автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68 по направлению к Комсомольской площади временно перенесена в квартал между улицами Пермская и Екатерининская.

В обратном направлении остановка «ЦУМ» остается на прежнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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