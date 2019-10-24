Пермячка выпала из окна и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-24T16:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 24 октября в Кировском районе произошла трагедия. Около 14 часов из окна дома по улице Калинина выпала женщина.

- Она скончалась до прибытия бригады "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Неизвестно, с какой высоты упала пермячка и как это произошло. Обстоятельства трагедии будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, что 21 октября из общежития ПГСХА выпал с высоты восьмого этажа первокурсник. Послу случившегося никого не выпускали и не запускали в здание, на месте работали следователи. «У умершего парня рот скотчем заклеен», «Нас из общежития не выпускают. Могу сказать: у мальчика к груди примотан телефон, при этом завязаны рот и нос», «Этого первокурсника скинули», «А у вуза аккредитация скоро», - писали сразу после трагедии студенты в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU