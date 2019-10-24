2019-10-24T15:10:10+03:00
Дом. Семья

"Запихнули его в коробку, обвязали веревкой и выкинули". В Перми волонтеры спасли 10-летнего кота

Тише срочно нужна передержка или новый дом
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @galya_moreФото из Instagram @galya_more
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Ночью к пермскому приюту "Матроскин" подкинули коробку, перевязанную веревкой. Утром волонтеры обнаружили коробку и увидели внутри еще одну, только поменьше. Там сидел пушистый большой кот. Бедняга чуть не задохнулся. Также в коробке нашли записку от бывших хозяев кота.

- Это Тиша, 10 лет, кастрирован, привит от бешенства, обработан от паразитов и глистов. Больные почки и аллергия на корм. Он домашний, на улице не гуляет.

- Но кого это заботит? - возмущается руководитель приюта Галина Море. - Это же просто вещь, который можно вышвырнуть в коробке из-под туалетной бумаги на улицу и забыть. Тиша был так благодарен, что мы вытащили его из душной коробки. А если бы мы не увидели коробку? Кот никогда не выбрался бы из нее сам...

Тише срочно нужна передержка или новый дом - в приюте сейчас карантин. Если вы хотите помочь котику, звоните Владе + 7 (902) 805 27 21.

Фото из Instagram @galya_more

Фото из Instagram @galya_more

ИСТОЧНИК KP.RU

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