В Перми построят новый физкультурно-спортивный центр

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-24T15:04:33+03:00

Его планируют ввести в эксплуатацию до 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Орджоникидзевском районе появится новый спортивный центр. Там будут располагаться 6 спортивных залов: игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств.

В новом спортивном центре в Орджоникидзевском районе смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и простые граждане.

По информации управления капитального строительства администрации Перми, спортивный центр планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто будет управлять новым отелем в здании ВКИУ в Перми. Победителем отборочного конкурса стала компания «Azimut Hotels». По условиям конкурса, компания может управлять четырехзвездочным отелем международного уровня в течение 20 лет. Цена договора составила 456 миллионов рублей. Здание на улице Окулова, 4 на данный момент готово на 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU