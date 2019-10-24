2019-10-24T14:33:56+03:00
Общество

В Перми обсудили планы по строительству нового здания художественной галереи

Его планируют возвести до 2023 года
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми на пленарном заседании Законодательного собрания обсудили проект новой художественной галереи. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что проект строительства уже прошел техническую экспертизу. Следующий этап - ценовая экспертиза. Когда будут готовы все результаты, объявят отбор подрядчика на строительство объекта.

Художественная галерея переедет в здание завода им. Шпагина. Новое здание галереи планируют построить до 2023 года.

Кроме того, на реставрацию экспонатов галереи планируют выделить 41 миллион рублей в течение трех лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на стадионе «Юность» акробат исполнит «трюк Ван Дамма». Это произойдет в рамках конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. Увидеть своими глазами "трюк Ван Дамма" можно будет в воскресенье, 27 октября, с 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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