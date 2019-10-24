2019-10-24T14:29:44+03:00
Общество

Почему необходимо пройти вакцинацию от ОРВИ и ГРИППа

Бесплатные прививки доступны для граждан, входящих в «группы риска»
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--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В начале осени всегда наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и ГРИППа. Такая ситуация складывается в первую очередь из-за неустойчивой погоды, но также распространению инфекции способствуют сами люди, так как вместо того, чтобы при первых признаках заболевания обратиться в поликлинику и незамедлительно начать лечение, многие переносят ОРВИ на ногах, не только замедляя процесс своего выздоровления, но и распространяя инфекцию на весь рабочий коллектив.

Самый эффективный способ профилактики-это вакцинация. Стоит отметить, что введение в организм вакцины абсолютно безопасно, она не может вызвать заболевание, а за счет выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа достигает 70 – 85%.

В сентябре в медицинские учреждения Пермского края уже поступила вакцина «Совигрипп» для вакцинации детского и взрослого населения. Бесплатные прививки доступны для граждан, входящих в «группы риска», к которым относятся беременные женщины, дети с 6 месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, работники коммунальной и транспортной сферы, а также призывники, лица старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. На сегодняшний момент за счет средств федерального бюджета привито 579416 человек, в том числе 185866 детей.

Важно помнить, что вакцинация эффективна только том в случае, если она была проведена не позднее, чем за две - три недели до начала эпидемического сезона. Это время необходимо для формирования иммунитета. Так что октябрь – самый оптимальный месяц для проведения вакцинации от гриппа.

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@TrueKPRU
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