В Перми хотят построить аквапарк с гостиницей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-24T13:20:24+03:00

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Власти Перми прорабатывают предпроектные решения и финансовую модель аквапарка. Издание «Business Class» сообщает, что сейчас рассматривается готовый проект аквапарка с гостиницей. На данный момент есть два варианта площадки: улица Калинина, 84а, рядом с инфекционной больницей и земельный участок в микрорайоне Ива.

Также в ближайшее время январе-феврале планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь спорткомплекса «Олимпия».

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кто будет управлять новым отелем в здании ВКИУ в Перми. Победителем отборочного конкурса стала компания «Azimut Hotels». По условиям конкурса, компания может управлять четырехзвездочным отелем международного уровня в течение 20 лет. Цена договора составила 456 миллионов рублей. Здание на улице Окулова, 4 на данный момент готово на 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU