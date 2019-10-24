2019-10-24T12:25:01+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят парня за кражу денег с банковской карты пенсионерки

Молодой человек украл 8 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Перед судом предстанет 18-летний житель Нытвы. Молодой человек признан виновным в совершении кражи денежных средств с банковской карты пенсионерки.

Женщина обратилась в банк, когда обнаружила, что с ее счета списано 8 тысяч рублей. Специалисты объяснили, что перевод был сделан через «Мобильный банк». После этого женщина написала заявление в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что она одалживала свой телефон молодому человеку на улице. 18-летний парень попросил позвонить. Во время звонка на телефон пострадавшей пришло сообщение от банка. Злоумышленник решил этим воспользоваться и через приложение на телефоне пенсионерки перевел деньги себе на счет, а потом обналичил их.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас парень ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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