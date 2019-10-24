2019-10-24T11:33:19+03:00
Происшествия

Газовики рассказали подробности о ЧП многоквартирном доме в Полазне, где произошел хлопок газа

При взрыве лопнуло стекло
Лилия Абибулаева
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пермском крае утром 24 октября произошел хлопок газа. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о ЧП в многоквартирном доме в Полазне поступило в 10:30. При хлопке пострадали два человека.

В аварийной газовой службе Добрянского района сообщили, что при взрыве серьезных разрушений не произошло. Только разбилось стекло в квартире, где произошел хлопок. После последнего технического обслуживания, которое проходило в апреле текущего года, оборудование было отключено.

Сейчас газ в доме, где произошло ЧП, отключили.

Из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. Два человека пострадали. В краевом минздраве сообщили, что один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина готовил еду и получил ожог третьей степени. Известно, что мужчина готовил себе пищу на газовой плите, внезапно на нем загорелась одежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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