В Перми пройдет отборочный тур Чемпионата по чтению вслух

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-24T10:55:55+03:00

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Пермяков приглашаю принять участие в Чемпионате по чтению вслух «Открой рот». Отборочный тур пройдет в Перми 25 октября. Принять участие может любой желающий старше 18 лет.

Участникам предстоит прочитать отрывки из произведений авторов -лауреатов престижных литературных премий «Большая книга» и «Лицей», а также издательства «Альпина нон-фикшн».

Финал Чемпионата пройдет в Москве в 2020 году. «Открой рот» проводится по простым правилам — участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по 6-балльной шкале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми будет создана краевая музыкальная школа. Краевая музыкальная школа для одаренных детей будет создана в Перми к 2022 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая с посланием перед депутатами Законодательного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU