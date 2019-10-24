Стало известно состояние пострадавших при хлопке газа в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-24T10:22:53+03:00

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Утром 24 октября в Полазне, Добрянского района произошел хлопок газа в многоквартирном доме.

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Из дома экстренно эвакуировали 24 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. В ЧП пострадали два человека.

В краевом минздраве сообщили о состоянии пострадавших.

- Один человек в тяжелом состоянии, у него сильные ожоги по всему телу. Состояние второго жильца пока уточняется. Обоих отправили в больницу, - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что возгорания не было. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина готовил еду и получил ожог третьей степени. Известно, что мужчина готовил себе пищу на газовой плите, внезапно на нем загорелась одежда.

ИСТОЧНИК KP.RU