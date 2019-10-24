При хлопке газа в Прикамье пострадали два человека
В Пермском крае утром 24 октября произошел хлопок газа. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о ЧП в многоквартирном доме в Полазне поступило в 10:30.
На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Из дома экстренно эвакуировали 24 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Однако двое жильцов получили травмы.
Возгорания не было. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб города. Информация уточняется
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина готовил еду и получил ожог третьей степени. Известно, что мужчина готовил себе пищу на газовой плите, внезапно на нем загорелась одежда. Вероятно, пермяк не сразу заметил возгорание и получил серьезные травмы. С ожогами 1, 2 и 3 степени его отправили в ожоговый центр городской больницы им. Гринберга.
ИСТОЧНИК KP.RU