В Перми открылся международный форум добровольцев

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-24T09:18:29+03:00

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Завод Шпагина в Перми два дня стал центром притяжения добровольцев со всего мира. Сюда съехались первоклассные эксперты из разных стран. Участие в форуме примут более 70 экспертов регионального, федерального и международного уровней.

В программе форума 30 полезных площадок. Так, там работает «Лаборатория социальных инноваций» - экспозиция лучших социальных проектов и достижений в разных направлениях. Для участников, желающих рассказать добрую историю о людях или желающих помочь, работает площадка «Режиссер-доброволец или доброволец-режиссер». Пермские дизайнеры подготовили стильную коллекцию, позиционирующую равенство возможностей. И наконец, одно из самых ожидаемых событий форума – Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». Ночной показ лучших работ кинофестиваля пройдет 23 октября с 22:00 до 00:30.

ИСТОЧНИК KP.RU