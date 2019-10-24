В Перми будет создана краевая музыкальная школа
При ней построят интернат на 100 мест
-Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Краевая музыкальная школа для одаренных детей будет создана в Перми к 2022 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая с посланием перед депутатами Законодательного Собрания.
- Она будет рассчитана на 350 мест, - сообщил Максим Решетников. - Для того, чтобы в музыкальной школе могли учиться и ребята из районов края, при школе будет создан интернат на 100 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU