В Перми будет создана краевая музыкальная школа

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-24T09:20:22+03:00

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Краевая музыкальная школа для одаренных детей будет создана в Перми к 2022 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая с посланием перед депутатами Законодательного Собрания.

- Она будет рассчитана на 350 мест, - сообщил Максим Решетников. - Для того, чтобы в музыкальной школе могли учиться и ребята из районов края, при школе будет создан интернат на 100 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU