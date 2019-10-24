В Перми женщина отправится за решетку за нежелание содержать 9-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-24T08:59:49+03:00

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В Перми безответственную мать осудили за нежелание воспитывать и содержать несовершеннолетнего ребенка. 36-летнюю пермячку за неисполнение родительских обязанностей лишили родительских прав. Ее 9-летнюю дочь отправили в центр помощи детям, но женщина все равно должна была направлять четвертую часть дохода на содержание своего ребенка. Этого горе-мать не делала, судьбой и здоровьем дочери не интересовалась.

В отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Алиментщицу привлекли к административному аресту, но должного эффекта это не оказало. Долг женщины продолжал расти. В отношении нее возбудили уголовное дело. На тот момент женщина задолжала 250 тысяч рублей.

Пермячку признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU