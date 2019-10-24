В центре Перми легковушка сбила 23-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-24T07:51:41+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка-пешеход.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла в 21:00 на улице Островского. По предварительной информации, 23-летняя жительница Березников переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии девушка получила серьезные травмы головы. Девушку на машине «скорой помощи» отправили в больницу.

В отношении водителя «Лады Весты» вынесено определение о возбуждении административного производства. Также наказание ждет и пешехода за нарушение ПДД, которое повлекли создание помех в движении транспортных средств.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Ниссан Микро» сбила ребенка и врезалась в здание детской поликлиники. По предварительным данным, в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

ИСТОЧНИК KP.RU