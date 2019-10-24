В Перми мужчина готовил еду и получил ожог третьей степени

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-24T07:35:57+03:00

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Пермяк получил сильные ожоги при приготовлении пищи. Источник, к ситуации сообщил, что в больницу им. Гринберга 23 октября доставили мужчину с ожогами 7% тела.

Известно, что мужчина готовил себе пищу на газовой плите, внезапно на нем загорелась одежда. Вероятно, пермяк не сразу заметил возгорание и получил серьезные травмы.

С ожогами 1, 2 и 3 степени его отправили в ожоговый центр городской больницы им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в кадетской школе из-за пожара эвакуировали 200 учеников и их родителей. Ребята уже одевались, как вдруг в коридорах учебного заведения раздался звук пожарной сигнализации и запахло горелым.Сотрудники школы начали выводить людей из здания. Всего эвакуировали более 200 человек - детей, их родителей, педагогов. Угрозы для их жизни не было.

ИСТОЧНИК KP.RU