В Перми мужчина готовил еду и получил ожог третьей степени
Пермяк получил сильные ожоги при приготовлении пищи. Источник, к ситуации сообщил, что в больницу им. Гринберга 23 октября доставили мужчину с ожогами 7% тела.
Известно, что мужчина готовил себе пищу на газовой плите, внезапно на нем загорелась одежда. Вероятно, пермяк не сразу заметил возгорание и получил серьезные травмы.
С ожогами 1, 2 и 3 степени его отправили в ожоговый центр городской больницы им. Гринберга.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в кадетской школе из-за пожара эвакуировали 200 учеников и их родителей. Ребята уже одевались, как вдруг в коридорах учебного заведения раздался звук пожарной сигнализации и запахло горелым.Сотрудники школы начали выводить людей из здания. Всего эвакуировали более 200 человек - детей, их родителей, педагогов. Угрозы для их жизни не было.
ИСТОЧНИК KP.RU